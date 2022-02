Pioli: «Sono i giocatori che devono adeguarsi all’arbitro, è lui che decide come interpretare partita e falli» (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio Uno. Ha parlato del rapporto tra allenatore e giocatore. «Il rapporto tra allenatore e giocatore e allenatore va in tutte le direzioni. Io cerco di creare un rapporto di fiducia, di stima e di rispetto per cercare di ottenere da tutti il massimo. Usiamo degli algoritmi che ci fanno capire l’efficienza tecnica e fisica che il giocatore ha avuto durante una partita. Li mettiamo insieme a tutto e ci dà una visione più completa. E ci permettono di lavorare meglio in profondità. 20 anni fa allenavo con due collaboratori adesso ne ho dodici. Se migliora il singolo giocatore si alza anche il livello della squadra». Non solo: Pioli si è soffermato anche sugli arbitri e sulla necessità che siano i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’allenatore del Milan, Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio Uno. Ha parlato del rapporto tra allenatore e giocatore. «Il rapporto tra allenatore e giocatore e allenatore va in tutte le direzioni. Io cerco di creare un rapporto di fiducia, di stima e di rispetto per cercare di ottenere da tutti il massimo. Usiamo degli algoritmi che ci fanno capire l’efficienza tecnica e fisica che il giocatore ha avuto durante una. Li mettiamo insieme a tutto e ci dà una visione più completa. E ci permettono di lavorare meglio in profondità. 20 anni fa allenavo con due collaboratori adesso ne ho dodici. Se migliora il singolo giocatore si alza anche il livello della squadra». Non solo:si è soffermato anche sugli arbitri e sulla necessità che siano i ...

