Pechino 2022, slittino: Taubitz davanti nella prima manche del singolo femminile, Hofer nona (Di lunedì 7 febbraio 2022) La tedesca Julia Taubitz è al comando della prima manche di singolo femminile di slittino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. C’è tanta Germania nelle primissime posizioni con Natalie Geisenberger alle spalle della connazionale con 57 millesimi di ritardo. Per Taubitz si tratta inoltre del record della pista. Completa il podio provvisorio l’austriaca Lisa Schulte con quasi 2 decimi di ritardo. LE ITALIANE – Erano tre le azzurre ai nastri di partenza. Con un pizzico di sorpresa, è Verena Hofer la migliore per quanto riguarda la truppa targata Italia grazie a un convincente 9° posto a 615 millesimi dalla vetta. Fuori dalla top-10 invece c’è Andrea Voetter a esattamente 8 decimi dalla vetta e al 14° posto. ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) La tedesca Juliaè al comando delladidiai Giochi Olimpici invernali di. C’è tanta Germania nelle primissime posizioni con Natalie Geisenberger alle spalle della connazionale con 57 millesimi di ritardo. Persi tratta inoltre del record della pista. Completa il podio provvisorio l’austriaca Lisa Schulte con quasi 2 decimi di ritardo. LE ITALIANE – Erano tre le azzurre ai nastri di partenza. Con un pizzico di sorpresa, è Verenala migliore per quanto riguarda la truppa targata Italia grazie a un convincente 9° posto a 615 millesimi dalla vetta. Fuori dalla top-10 invece c’è Andrea Voetter a esattamente 8 decimi dalla vetta e al 14° posto. ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante. E' la quarta medaglia italia… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Fantastica Brignone, sempre gigante: è d'argento #pechino2022 - sportface2016 : I risultati della prima manche dello slittino con #Hofer migliore azzurra - #Beijing2022 -