Pechino 2022, la Brignone argento da record nel gigante: è la quarta medaglia azzurra (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Si tratta della quarta medaglia italiana ai Giochi. Quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 1.55.97 dietro solo alla svedese Sara Hector con il crono di 1.55.69. Bronzo alla svizzera Lara Gut-Behrami. La Brignone, terza dopo la prima manche dietro alla Hector e all'austriaca Katharina Truppe, a 31 anni è la più anziana della storia a vincere una medaglia nel gigante olimpico. Grande sconfitta l'americana Mikaela Shiffrin, campionessa olimpica in carica nello slalom gigante e alla vigilia tra le favorite ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federicaha vinto lad'nello slalomai Giochi olimpici invernali di. Si tratta dellaitaliana ai Giochi. Quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo. L'ha chiuso con il tempo di 1.55.97 dietro solo alla svedese Sara Hector con il crono di 1.55.69. Bronzo alla svizzera Lara Gut-Behrami. La, terza dopo la prima manche dietro alla Hector e all'austriaca Katharina Truppe, a 31 anni è la più anziana della storia a vincere unanelolimpico. Grande sconfitta l'americana Mikaela Shiffrin, campionessa olimpica in carica nello slalome alla vigilia tra le favorite ...

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - solounastella : RT @RaiSport: Federica #Brignone ha vinto la medaglia d'argento nel gigante femminile ai Giochi di #Pechino2022. #OlimpiadiRai Leggi la n… - ultimenotizie : #FedericaBrignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante ai Giochi olimpici di Pechino 2022. E' la qua… -