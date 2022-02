Pechino 2022, gigante femminile: Brignone argento (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pechino 2022, Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nel gigante femminile. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 1.55.97 dietro solo alla svedese Sara Hector con il crono di 1.55.69. Bronzo alla svizzera Lara Gut-Behrami. La Brignone a 31 anni è la più anziana della storia a vincere una medaglia nel gigante olimpico. Con l’argento della Brignone in gigante arriva la quarta medaglia italiana ai Giochi di Pechino 2022, la 33esima nella storia dello sci alpino ai Giochi. L’azzurra quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo. Si tratta della prima medaglia dello sci alpino in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali. L’ultimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) –, Federicaha vinto la medaglia d’nel. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 1.55.97 dietro solo alla svedese Sara Hector con il crono di 1.55.69. Bronzo alla svizzera Lara Gut-Behrami. Laa 31 anni è la più anziana della storia a vincere una medaglia nelolimpico. Con l’dellainarriva la quarta medaglia italiana ai Giochi di, la 33esima nella storia dello sci alpino ai Giochi. L’azzurra quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo. Si tratta della prima medaglia dello sci alpino in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali. L’ultimo ...

