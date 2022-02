Pd, per la segreteria cittadina in pole position c’è Francesco Zoino (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoScadranno mercoledì i termini per la presentazione delle candidature a segretario provinciale del Partito Democratico sannita. Come già detto, l’intesa tra le varie sensibilità interne alla comunità Dem è ormai raggiunta: sarà Giovanni Cacciano a guidare la federazione per i prossimi quattro anni. Quasi definita anche la lista dei sessanta candidati all’assemblea, altro adempimento da esaurire tra 48 ore. Ma quella per la leadership provinciale del Pd non è l’unica partita meritevole di attenzione. Sul tavolo, infatti, c’è anche la segreteria del partito nel capoluogo. Non si ricandiderà, come noto, Giovanni De Lorenzo, ora impegnato in Consiglio Comunale. E per la sua successione in pole position c’è proprio una “vecchia” conoscenza di palazzo Mosti, Francesco Zoino già ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoScadranno mercoledì i termini per la presentazione delle candidature a segretario provinciale del Partito Democratico sannita. Come già detto, l’intesa tra le varie sensibilità interne alla comunità Dem è ormai raggiunta: sarà Giovanni Cacciano a guidare la federazione per i prossimi quattro anni. Quasi definita anche la lista dei sessanta candidati all’assemblea, altro adempimento da esaurire tra 48 ore. Ma quella per la leadership provinciale del Pd non è l’unica partita meritevole di attenzione. Sul tavolo, infatti, c’è anche ladel partito nel capoluogo. Non si ricandiderà, come noto, Giovanni De Lorenzo, ora impegnato in Consiglio Comunale. E per la sua successione inc’è proprio una “vecchia” conoscenza di palazzo Mosti,già ...

