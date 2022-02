Papa in Tv | | migranti da aiutare e accogliere | la guerra da fermare

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Bergoglio, intervistato da Fabio Fazio, ha risposto anche alle domande più personali come i gusti musicali, l'amicizia e la scelta di vivere a Santa Marta perché, ha spiegato, ho bisogno dei rapporti .

Advertising

chetempochefa : 'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager ne… - chetempochefa : 'Noi vediamo tutte queste cose, vediamo i bambini che muoiono,i migranti annegare, le ingiustizie nei Paesi, anche… - chetempochefa : 'Una cosa è vera: ogni paese deve dire quanti migranti può accogliere. Questo è un problema di politica interna che… - ACLI_Roma : RT @Acli_nazionali: #Papa 'Che si tratti del ripudio della guerra, dell'accoglienza dei migranti, dell'universalità ed intangibilità dei d… - SimoneCosimi : RT @EleonoraCamilli: L’imbarazzo nel vedere i parlamentari italiani che hanno appoggiato gli accordi con la Libia (anche in fase di rifinan… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa migranti

Bergoglio, intervistato da Fabio Fazio, ha risposto anche alle domande più personali come i gusti musicali, l'amicizia e la scelta di vivere a Santa Marta perché, ha spiegato, ho bisogno dei rapporti .PerFrancesco il riscaldamento climatico uccide la Terra ed è il contrario della Creazione e ... che agisce con la distruzione della biodiversità , con terribili guerre e contro i poveri. ...Bergoglio, intervistato da Fabio Fazio, ha risposto anche alle domande più personali come i gusti musicali, l'amicizia e la scelta di vivere a Santa Marta perché, ha spiegato, ho bisogno dei rapporti ...Roma, 7 feb. (askanews) – Il tema dei migranti tra i tanti affrontati da Papa Francesco, intervistato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. “Quello che si fa con i migranti è criminale. Per arrivare al ...