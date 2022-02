Olimpiadi Invernali | chi è la coppia del curling Stefania Constantini e Amos Mosaner

Advertising

Coninews : ? MITICO DOM ? #ItaliaTeam ???? a medaglia anche nella seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di #Beijing2022! ??… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Eurosport_IT : OTTO SU OTTO, e non è ancora finita...! ???????? L'Italia del curling continua a sognare grazie a Stefania Constantini… - AmbCina : Emozione olimpica spaziale! ????? L'entusiasmo per le #Olimpiadi Invernali di #Pechino2022 è arrivata fino allo… - manamoli95 : RT @neveitalia: Fede e un argento che brilla: 'Nella seconda ho un po' frenato, ma è una medaglia bellissima' #beijing2022 #AlpineSkiing #7… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Invernali

Una striscia di nove vittorie consecutive, una semifinale olimpica appena raggiunta e tanta voglia di vincere. A prendersi la scena in questi primi giorni dia Pechino sono stati senza dubbio Stefania Constantini e Amos Mosaner , coppia del curling misto azzurro che sta sconfiggendo le più grandi nazioni al mondo esponenti di questo ...... vince Feuz, Odermatt e Hemetsberger con lui sul podio! DISCESA MASCHILEPECHINO 2022 RINVIATA: SI RECUPERA LUNEDì La discesa maschile dellePechino 2022 è stata ...Brignone da record. Per l'azzurra si tratta di un risultato storico per due motivi: prima di tutto perché a 31 anni e 208 giorni è diventanta la più anziana in assoluto a vincere una… Leggi ...SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Ad. Pechino 2022 Brignone: "Argento incredibile, finora poco feeling col gigante" UN' ORA FA. Brignone ...