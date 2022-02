Olimpiadi invernali 2022, il curling è da urlo: 8-1 alla Svezia e finale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un viaggio pazzesco del curling italiano in queste Olimpiadi invernali 2022. Stefania Constantini e Amos Mosaner, la coppia d’oro di questo sport a squadre miste, torneranno a casa con una medaglia sicura dopo la conquista della finalissima. È un percorso netto quello messo sul ghiaccio cinese dai due atleti azzurri che hanno battuto tutte le rivali incontrate sul proprio cammino. Adesso manca quella storica ciliegina sulla torta: la Norvegia, già sconfitta 11-8, contenderà la medaglia d’oro al duo azzurro. È un incredibile appuntamento con la storia per lo sport italiano. Olimpiadi invernali 2022, sarà Italia-Norvegia in finale del curling Almida De Val e Oskar Eriksson devono arrendersi allo strapotere italiano nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un viaggio pazzesco delitaliano in queste. Stefania Constantini e Amos Mosaner, la coppia d’oro di questo sport a squadre miste, torneranno a casa con una medaglia sicura dopo la conquista della finalissima. È un percorso netto quello messo sul ghiaccio cinese dai due atleti azzurri che hanno battuto tutte le rivali incontrate sul proprio cammino. Adesso manca quella storica ciliegina sulla torta: la Norvegia, già sconfitta 11-8, contenderà la medaglia d’oro al duo azzurro. È un incredibile appuntamento con la storia per lo sport italiano., sarà Italia-Norvegia indelAlmida De Val e Oskar Eriksson devono arrendersi allo strapotere italiano nel ...

