Olimpiadi di Pechino 2022 | Federica Brignone vince l’argento in gigante

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Eurosport_IT : OTTO SU OTTO, e non è ancora finita...! ???????? L'Italia del curling continua a sognare grazie a Stefania Constantini… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - nandopagliara : RT @Eurosport_IT: ?? FEDERICA BRIGNONE ARGENTO OLIMPICO ?? Dal bronzo a PyeongChang 2018 all’argento di Pechino 2022: FEDERICA SEI GIGANTE!… - carettamc11 : Bravissima #FedericaBrignone. Argento nello slalom gigante alle #olimpiadi invernali di #Pechino. Fantastico inizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

Dell'inaugurazione delleinvernali in Cina si è parlato soprattutto per il boicottaggio degli Stati Uniti e di ... Ma c'è una regione che ha risposto compatta di sì all'invito di: l' ...Prosegue l'avventura dell'Italia alleinvernali di. Quattro le medaglie finora conquistate dagli azzurri: tre argenti (nel pattinaggio di velocità 3.000 metri - da Francesca Lollobrigida - , nella staffetta mista di ...Sui social anche il messaggio del CONI che ha scritto via Twitter: "Fede sei sempre uno spettacolo! Terza quattro anni fa a Pyeonchang, Federica Brignone si prende l'ARGENTO nel gigante delle ...Pechino 2022, Brignone ora sogna in discesa e Super G L’Olimpiade di Brignone però non finisce qui, visto che la figlia di Rosa Quario sarà in gara anche nel Super G dell’11 febbraio e nella discesa ...