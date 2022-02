Nicki Minaj: la regina rapper è tornata (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nicki Minaj, la più grande rapper donna di tutti i tempi, artista disco di diamante e icona hip-hop Nicki Minaj ha pubblicato l’atteso nuovo singolo “Do We Have a Problem?” caratterizzato Lil Baby. Nicki Minaj: ecco il nuovo video Contemporaneamente, è disponibile il video ufficiale, diretto da Benny Boom, il video vede Joseph Sikora e Cory Hardrict al fianco di Minaj e Lil Baby. La scena è incentrata su una rapina in banca ad alto numero di motori con una produzione degna del grande schermo. Nicki Minaj: celebra l’uscita all’ Arena Per celebrare l’uscita, Nicki ha “occupato” la Crypto.com Arena durante la partita dei Los Angeles Clippers, dipingendolo di rosa e offrendo ai fan un primo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 7 febbraio 2022), la più grandedonna di tutti i tempi, artista disco di diamante e icona hip-hopha pubblicato l’atteso nuovo singolo “Do We Have a Problem?” caratterizzato Lil Baby.: ecco il nuovo video Contemporaneamente, è disponibile il video ufficiale, diretto da Benny Boom, il video vede Joseph Sikora e Cory Hardrict al fianco die Lil Baby. La scena è incentrata su una rapina in banca ad alto numero di motori con una produzione degna del grande schermo.: celebra l’uscita all’ Arena Per celebrare l’uscita,ha “occupato” la Crypto.com Arena durante la partita dei Los Angeles Clippers, dipingendolo di rosa e offrendo ai fan un primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Nicki Minaj Nicki Minaj torna con il singolo 'Do we have a problem?' La regina è tornata! La più grande rapper donna di tutti i tempi, artista disco di diamante e icona hip - hop Nicki Minaj ha pubblicato l'atteso nuovo singolo "Do We Have a Problem?" feat. Lil Baby. Contemporaneamente, è disponibile il video ufficiale. Diretto da Benny Boom, il video vede Joseph Sikora e ...

CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (04 Febbraio 2022) #NewMusicFriday Il loro french - touch è sempre riconoscibile e apprezzabile! Oscar Anton - Voto 6,75 - Pop leggero, ben costruito e dal facile ascolto! Nicki Minaj - Lil baby - Voto 6,50 - Coppia al top. Ma niente ...

Note musicali: Nuovi singoli di Nicki Minaj e Rosalía

Biondo fragola, il grande ritorno dello strawberry blonde per la primavera Bionda, mora, viola. E ancora, fucsia, azzurro e nero corvino. Alla cantante Nicki Minaj piace osare e sperimentare molto in fatto di hairstyle. Non sempre naturali, la rapper non ha mai fatto mistero ...

