Mpasinkatu: “Anguissa e Koulibaly titolari con l’Inter, torneranno domani” (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’annuncio di Mpasinkatu su Anguissa e Koulibaly In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu, che ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’annuncio disuIn diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il dirigente sportivo Malu, che ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Mpasinkatu: 'Koulibaly è un leader, Anguissa tornerà motivato, il Napoli ha tutte le carte in regola per lo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Mpasinkatu: 'Koulibaly è un leader, Anguissa tornerà motivato, il Napoli ha tutte le carte in regola per lo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Mpasinkatu: 'Koulibaly è un leader, Anguissa tornerà motivato, il Napoli ha tutte le carte in regola per lo… - ParliamoDiNews : Mpasinkatu: `Koulibaly il capobranco del Senegal e con il rientro di Anguissa il Napoli può lottare per lo s… - apetrazzuolo : IL PARERE - Mpasinkatu: 'Koulibaly è un leader, Anguissa tornerà motivato, il Napoli ha tutte le carte in regola pe… -