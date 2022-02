Morto a 103 anni Nicola Amenduni | patron delle Acciaierie Valbruna

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Si è spento nella notte, all’età di 103storico titolare” e dell’omonimo gruppo che conta 2500 dipendenti e 42 filiali nel mondo. Il sindaco di Vicenza ha deciso di proclamare in sua memoria il lutto cittadino. “rappresenta l’esempio dell’industriale d’altri tempi, brillante nella conduzione imprenditoriale e generoso con la sua comunità – lo ricorda il primo cittadino Francesco Rucco – perché ha amato come pochi Vicenza e i vicentini. Oltre a dare una concreta risposta occupazionale con l’opportunità di lavoro data a migliaia di persone, è stato anche un uomo dal grande altruismo dando vita alla fondazioneOnlus con la quale ha contribuito a varie donazioni a ...

'Con la scomparsa di Nicola Amenduni se ne va una figura storica nel panorama industriale non solo veneto ma anche nazionale". Cosi' il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. "La sua vita - ...L'imprenditore, che era stato anche presidente di Federacciai, e' stato vittima del Covid - 19 all'eta' dianni. "Nonostante la sua straordinarieta' e grandezza, Nicola Amenduni, sia come uomo d'...Vicenza, 7 febbraio 2022 – È morto a 103 anni l’imprenditore veneto Nicola Amenduni, ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid. Storico patron delle Acciaierie Valbruna e del ...Due morti per Covid, uno a Licata ... 228 guariti e 6 deceduti); Comitini 113 (10 attuali contagiati, e 103 guariti); Favara 4.288 (890 attuali contagiati, 3.371 guariti e 27 deceduti); Grotte 525 ...