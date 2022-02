Morte Pietro Benfatto | i genitori del 17enne | “siamo devastati”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 7 febbraio 2022), i: “”. Il giovane era alla guida dell’auto, senza la patente Aveva solo 17 anni, il giovane di 17 anni morto per un incidente automobilistico nella notte tra sabato 5 e domenica 6. Alla guida c’era lui, pur non avendo la patente, nonostante non avesse il premesso dei: «Gli abbiamo dato l’auto perché la guidasse un suo amico di vent’anni che ha la patente, non avremmo mai pensato la guidasse lui,». Queste le parole dei, Alessandroe mamma Monica, dopo aver appreso la tragica notizia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, dopo una serata trascorsa in un bar di ...