Miozzo all'attacco: "Sbagliato discriminare i non vaccinati" (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'ex coordinatore del Cts critica la gestione dell'emergenza Covid nelle scuole. E chiede alle istituzioni misure diverse da quelle adottate sin qui Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'ex coordinatore del Cts critica la gestione dell'emergenza Covid nelle scuole. E chiede alle istituzioni misure diverse da quelle adottate sin qui

Advertising

ElGusty99523701 : MIOZZO Il Green Pass e le regole decise del governo sono utili per incentivare il percorso vaccinale e vanno consid… - twittingelenaa : @MinutemanItaly C’era dentro anche Miozzo all’epoca. - sabahelher : RT @dan_bigsleep: @ChanceGardiner @FartFromAmerika @paolo_gibilisco Questo Miozzo, che non so chi sia, o non sa di cosa parla o lo pagano p… - SagrintiNen : RT @dan_bigsleep: @ChanceGardiner @FartFromAmerika @paolo_gibilisco Questo Miozzo, che non so chi sia, o non sa di cosa parla o lo pagano p… - dan_bigsleep : @ChanceGardiner @FartFromAmerika @paolo_gibilisco Questo Miozzo, che non so chi sia, o non sa di cosa parla o lo pa… -