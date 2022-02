Milano, Sala: “Problemi di sicurezza in città? La destra li enfatizza per obiettivi elettorali”. E mostra il grafico degli omicidi volontari (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Molto spesso la destra enfatizza questi fenomeni per obiettivi elettorali”. Al termine del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura a Milano, il sindaco Giuseppe Sala ha parlato del tema della sicurezza in città mostrando un grafico sul numero decrescente degli omicidi volontari dal 1996 ad oggi. L’indice di delittuosità “è il più basso degli ultimi vent’anni” ha spiegato Sala che ha poi ha avvertito: “Non cadiamo in trappole, la gestione della città è una cosa seria”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Molto spesso laquesti fenomeni per”. Al termine del Comitato per l’ordine pubblico e lain Prefettura a, il sindaco Giuseppeha parlato del tema dellainndo unsul numero decrescentedal 1996 ad oggi. L’indice di delittuosità “è il più bassoultimi vent’anni” ha spiegatoche ha poi ha avvertito: “Non cadiamo in trappole, la gestione dellaè una cosa seria”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

matteosalvinimi : A Milano ormai è il far west. Per Sala e Lamorgese è tutto normale? - GirolamoNavarra : RT @matteosalvinimi: A Milano ormai è il far west. Per Sala e Lamorgese è tutto normale? - fattoquotidiano : Milano, Sala: “Problemi di sicurezza in città? La destra li enfatizza per obiettivi elettorali”. E mostra il grafic… - italianewssport : RT @matteosalvinimi: A Milano ormai è il far west. Per Sala e Lamorgese è tutto normale? - pinina3946 : RT @m1851p: Dodicesima condanna per Travaglio. Ha perso la causa col sindaco di Milano Sala. Fu diffamazione in TV. Non ho parole per defi… -