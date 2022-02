Meteo | le previsioni in Campania di lunedì 7 febbraio 2022

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1759m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2075m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al ...

L'allerta della protezione civile per la Puglia (immagine a corredo) ha validità fino alle 12 di domani. Venti: da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, inizialmente occidentali, ...... per decenni è stato punto di riferimento per chi volesse conoscere con precisione le. Celebre l'aneddotto che risale al 1997 quando il team della Ferrari si era affidato alla sua ...Le previsioni meteo per lunedì 7 Prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest e, dal pomeriggio, anche al Nord-Est, fatta eccezione per nevicate sparse nella prima parte del giorno sulle zone alpine di ...a portare le previsioni del tempo nei giornali, nelle televisioni e nelle radio liguri. (Telenord.it) Ne parlano anche altre testate Famose le sue ‘battaglie’ sulle previsioni, una di queste condotta ...