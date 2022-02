M5S | Conte sospeso Iovino a iNews24 | “Fiducia nella magistratura Avvieremo un dibattito interno trasparente”

Leggi su inews24

(Di lunedì 7 febbraio 2022) “Lafarà il suo corso, ma c’è bisogno di un provvedimento politicoal Movimento per ascoltare tutti gli iscritti”. Così, ai microfoni di, il deputato 5 Stelle Luigicommenta la decisione del tribunale di Napoli di sospendere in via cautelare lo statuto e la nomina di Giuseppecome presidente. GUARDA L'articolo proviene da.it.