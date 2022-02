L' Olimpiade di Sofia Goggia comincia oggi

(Di lunedì 7 febbraio 2022)è partita nel pomeriggio di domenica 6 febbraio con un charter di Air China. Arriverà nella capitale e da lì si sposterà nel cluster olimpico di Yanqing, dove da martedì mattina comincerà a provare la neve. Anche per questa sua ennesima sfida lei resta la nostra portabandiera del cuore e ve la raccontiamo nelle sue ultime performance. Le avevano detto che può capitare di emozionarsi e che sarebbe stato meglio avere un discorso pronto davanti al presidente della Repubblica. Quel giorno, però,non ha fatto come in pista, dove, prima di ogni competizione, si fa una ispezione del tracciato, una sorta di prova generale della gara. Poche settimane fa è stata ricevuta a Roma, al Quirinale, per ricevere da Sergio Mattarella il Tricolore da portare ai Giochi olimpici ...

... l'azzurra è pronta a testare la neve e le piste dell': "Quattro anni fa ero un ingenua, oggi ho la consapevolezza dei miei mezzi"Goggia è partita . Un selfie con tanto di "V" (come ...Lo dimostrerà in questa edizione dei Giochi che potrebbe diventare la sua. Federica c'è, ... Intanto è sbarcata a Pechinogoggia, super determinata a difendere la medaglia d'oro in ...Pechino 2022, Brignone ora sogna in discesa e Super G L’Olimpiade di Brignone però non finisce qui ... della stessa Compagnoni e di Isolde Kostner con tre. Aspettando Sofia Goggia… ...La Brignone a 31 anni è la più anziana della storia a vincere una medaglia nel gigante olimpico. Goggia, cronaca di un miracolo: le Olimpiadi di Sofia cominciano oggi Si tratta della prima medaglia ...