LIVE Slittino | Singolo donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Geisenberger precede Berreiter | Taubitz cade e crolla! Hofer 8a

(Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.18 Si chiude qui ladella seconda manche, ma rimarremo pronti per eventuali inserimenti delle ultime che partiranno. Al momento Natalieè prima con 208 millesimi sue 591 su Ivano, quindi Prock e Schulte. Settima Egle, ottava, 11a Voetter, 14a Zoeggeler. 15.16 Nina Zoeggeler chiude con il tempo di 59.160 ed è 14a a 1.799 buona seconda manche della azzurra! 15.14 La statunitense Emily Sweeney è disastrosa e chiude 20a a 4.585 15.12 La canadese Trintiy Ellis fa segnare il 12° tempo a 1.447 15.10 La rumena Raluca Stramaturaru si ferma in 19a posizione a 4.837 15.08 La canadese Makena Hodgson si classifica in 13a posizione a 2.157 15.06 La svizzera Natalie Maag è 9a a 1.310, Voetter ...

sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino - Singolo femminile run 2 ?? Natalie Geisenberger ???? è sempre in testa quando mancano dieci… - Nerys__ : #Slittino #Luge Singolo donne ??LIVE Manche 2 ????Nina Zoeggeler ?+1.799 Quattordicesima in classifica generale #Beijing2022 #ItaliaTeam - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino - Singolo femminile run 2 ?? Natalie Geisenberger ???? guida la classifica quando scese venti… - Nerys__ : #Slittino #Luge Singolo donne ??LIVE Manche 2 ????Verena Hofer ?+1.172 Ottavo tempo provvisorio #Beijing2022 #ItaliaTeam #olympics - ilcirotano : LIVE Olimpiadi biathlon: Wierer 18ª nella 15km. Slittino: Dominik Fischnaller positivo al Covid - -

14.05 Si chiude la prima manche dello slittino femminile: Germania dominante con Julia Taubitz in 58.345, che si mette alle spalle la plurititolata connazionale Natalie Geisenberger in 58.402. ... Olimpiadi, programma tv Fischnaller bronzo nello slittino - Medagliere Sommario Discesa libera maschile Slalom gigante femminile Curling Sci freestyle Pattinaggio artistico Snowboard Short Track ... 12.38 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del singolo femminile di slittino ...