LIVE Italia-Svezia curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia una semifinale da brividi! (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Oskar Eriksson non sarà Niklas Edin, ma è comunque un grandissimo giocatore. Ha fatto parte della squadra svedese maschile che vinse l'argento a PyeongChang 2018 ed il bronzo a Sochi 2014. 12.45 Nel round robin gli azzurri si sono imposti 12-8. Chiaramente qui si riparte da zero, non bisogna pensarci. 12.43 Stefania Constantini ed Amos Mosaner affronteranno Almida De Val ed Oskar Eriksson. 12.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, semifinale del torneo di curling misto alle Olimpiadi di Pechino 2022. La cronaca di Italia-Canada – Il tabellone delle semifinali

