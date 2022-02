Lille-PSG 1-5: Botman segna il momentaneo pareggio a Donnarumma (Di lunedì 7 febbraio 2022) Brutta sconfitta del Lille contro il PSG che ha perso 1-5 contro i parigini: gol del momentaneo pareggio segnato da Sven Botman Leggi su pianetamilan (Di lunedì 7 febbraio 2022) Brutta sconfitta delcontro il PSG che ha perso 1-5 contro i parigini: gol delto da Sven

Advertising

RoyNemer : Lionel Messi scores for PSG in 5-1 win vs. Lille. - BadboyBettereal : BOOM QUOTA 37 IN CASSA ??? Ennesima bomba esplosa insieme alla nostra community su Instagram ! #Badboybetter… - auciellofr2005 : RT @LucaBendoni: Sven #Botman in gol contro il #PSG. Intanto, il #Milan prepara l'assalto per l'estate: l'operazione si può fare, anche in… - lockon_cc07 : RT @RoyNemer: Lionel Messi scores for PSG in 5-1 win vs. Lille. - bibiu27 : RT @SkySport: ?? MESSI SEGNA 'ALLA MESSI' ? Pallonetto perfetto: il Psg fa 3-1 a Lille ? ?? #LillePsg ?? Gli HL completi sono su -