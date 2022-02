L’amica geniale in che anno è ambientato? (Di lunedì 7 febbraio 2022) In che anno è ambientato L'amica geniale 3 stagione? Scopri i dettagli sul terzo capitolo della quadrilogia dei romanzi di Elena Ferrante! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 7 febbraio 2022) In cheL'amica3 stagione? Scopri i dettagli sul terzo capitolo della quadrilogia dei romanzi di Elena Ferrante! Tvserial.it.

Advertising

meltingmax : #chetempochefa boom di share nonostante l'Amica geniale posta in contemporanea su Rai1 6.731.000 spettatori; pari ad uno share del 25.4%. - Mottalemi : Voi pronte e cariche per non capire l'Amica geniale ma per dare ugualmente il vostro commento inutile e sbagliato - afrizox : RT @hiddlestovn: l'amica geniale la serie che mi fa stare più male la prima volta che ho visto il primo episodio ho dovuto spegnere perché… - PBerluskony : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Domenica 6 febbraio 2022 Con il Papa, boom di Fazio (25.4%).L’Amica Geniale al 20.6%. - Baccotvnews : @Silvia_Mio86 @CorneliaHale94 Lo fanno con tutte le fiction e di solito non penalizza il dato, la colpa è di Fazio,… -