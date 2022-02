La Regina Elisabetta II fa un regalo storico a Camilla | sarà regina consorte

Advertising

berlusconi : Desidero far pervenire alla Regina Elisabetta II le mie più vive felicitazioni in occasione del Giubileo di platin… - RaiNews : E' la prima monarca britannica a festeggiare un regno più lungo di quello della regina Vittoria #QueenElizabethII… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #6febbraio 1952 Elisabetta II diventa Regina d'Inghilterra. Viene incoronata a soli 26 anni.… - 7urz : RT @siriomerenda: la Regina Elisabetta agli auguri di Salvini... #regina #salviniportasfiga #70anni - thecoolmauri : RT @pasquino2000: Coso oggi ha fatto gli auguri alla Regina Elisabetta. Si, Coso lì, Come si chiama? Coso, dai. Ah, sì ………………… -

I primi due colpi di cannone a salve danno il via ufficiale al Giubileo di Platino dellaII. In tanti si sono riuniti a Londra a Green Park, vicino a Buckingham Palace, per assistere all'avvio delle celebrazioni per i 70 anni sul trono della sovrana 95enne.AGI/Vista - 70 anni di Regno perII, nominatadopo la morte di suo padre nel 1952. Sui social della Royal Family è stato postato il documento originale dell'epoca che la proclamò. The Royal FamilyUn traguardo che in pochissimi nella storia hanno raggiunto: la regina Elisabetta festeggia 70 anni di regno e lo fa alla sua maniera, lavorando. La sovrana ha partecipato a un ricevimento in suo ...Il terzo episodio della serie “Arte, passione e potere” aprirà lo scrigno dell’arte di sua Maestà la regina Elisabetta II, una collezione che conta 7.000 dipinti e 40.000 acquerelli oltre a ceramiche, ...