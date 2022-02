La macchina del tempo - Sfogliando Quattroruote di febbraio 2012 (Di lunedì 7 febbraio 2022) La cover del numero 676 di Quattroruote è dominata dalla prova della BMW Serie 3. Se ne può persino vincere una (di macchina), mostrando la copertina a un concessionario della marca tedesca. Tra gli altri strilli, lo scoop su quella che sarà la Urus, il mercato nero del sangue per superare la visita di idoneità dopo la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, qualche consiglio su come risparmiare prima dell'ennesimo aumento dell'Iva, una puntuta puntualizzazione sulla liberalizzazione del mercato dei carburanti. In sommario anche un'anteprima sulla carica delle mini Suv, il reportage dal Salone di Detroit, la prova della Volkswagen Maggiolino, un test di percorrenza per capire quanti chilometri si fanno con 20 euro di Gpl, gasolio o benzina (siamo nell'ennesima fase di caro carburanti), la sempre curiosa Vairano parade, un ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 7 febbraio 2022) La cover del numero 676 diè dominata dalla prova della BMW Serie 3. Se ne può persino vincere una (di), mostrando la copertina a un concessionario della marca tedesca. Tra gli altri strilli, lo scoop su quella che sarà la Urus, il mercato nero del sangue per superare la visita di idoneità dopo la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, qualche consiglio su come risparmiare prima dell'ennesimo aumento dell'Iva, una puntuta puntualizzazione sulla liberalizzazione del mercato dei carburanti. In sommario anche un'anteprima sulla carica delle mini Suv, il reportage dal Salone di Detroit, la prova della Volkswagen Maggiolino, un test di percorrenza per capire quanti chilometri si fanno con 20 euro di Gpl, gasolio o benzina (siamo nell'ennesima fase di caro carburanti), la sempre curiosa Vairano parade, un ...

Macchina del tempo: sfogliando Quattroruote di febbraio 2012 - Quattroruote.it Quattroruote Sfogliando Quattroruote di febbraio 2012 La cover del numero 676 di Quattroruote è dominata dalla prova della BMW Serie 3. Se ne può persino vincere una (di macchina), mostrando la copertina a un concessionario della marca tedesca. Tra gli ...

