La Corea del Nord finanzia programmi missilistici con criptovalute frutto di attacchi hacker

Un rapporto delle Nazioni Unite ha reso noto, tra le altre cose, che la Corea del Nord starebbe finanziando una serie di programmi missilistici all'interno del paese tramite criptovalute rubate. Nel rapporto Onu, frutto del lavoro di investigatori, emerge il come tra il 2020 e la prima metà del 2021 gli attacchi hacker NordCoreani abbiano fruttato 50 milioni di dollari in criptovalute. Gli attacchi hacker NordCoreani, quindi, vengono identificati come «importante fonte di reddito» nello specifico per il programma nucleare e di missili balistici di Pyongyang.

