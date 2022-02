iPhone SE 3 con 5G e nuovi iPad arriverano ancora prima: già a marzo per Gurman (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un 2022 in cui Apple raddoppia la sua offerta di iPhone. Quest’anno, come fu il 2016 con il primo SE ed il 2020 con il secondo, dovremmo vedere un nuovo dispositivo appartenente alla fortunata serie economica di iPhone… e non solo. iPhone SE già a marzo 2022 – 07022022 www.computermagazine.itQuando si parla di iPhone l’occhio cade sempre nella seconda metà del calendario. Da anni i nuovi smartphone prodotti da Apple vengono presentati e messi in commercio tra settembre e novembre, ma nel 2022 potrebbe esserci un piccolo strappo ad una regola ormai decennale. Parliamo anzitutto del nuovo iPhone SE, il dispositivo economico della mela che nel 2022 giungerà con la terza generazione. A parlarne ancora una volta è Mark ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un 2022 in cui Apple raddoppia la sua offerta di. Quest’anno, come fu il 2016 con il primo SE ed il 2020 con il secondo, dovremmo vedere un nuovo dispositivo appartenente alla fortunata serie economica di… e non solo.SE già a2022 – 07022022 www.computermagazine.itQuando si parla dil’occhio cade sempre nella seconda metà del calendario. Da anni ismartphone prodotti da Apple vengono presentati e messi in commercio tra settembre e novembre, ma nel 2022 potrebbe esserci un piccolo strappo ad una regola ormai decennale. Parliamo anzitutto del nuovoSE, il dispositivo economico della mela che nel 2022 giungerà con la terza generazione. A parlarneuna volta è Mark ...

