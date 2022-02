Inter, Gosens: “Inzaghi mi ha fatto sentire importante, dovrò ritrovare il ritmo partita” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Inzaghi mi ha chiamato quando era chiaro che l’Atalanta e la mia nuova società stessero arrivando a un accordo. Mi ha detto, ridendo, ‘Pare che non farai più gol contro di noi’. Mi ha anche spiegato che l’Inter cercava rinforzi sulla sinistra e che lui da tempo ritiene che io sia il profilo ideale per quella posizione, il quinto di fascia. Dovrei avere la stessa libertà, soprattutto in attacco. Me lo chiede anche Inzaghi, che mi ha fatto sentire fin dall’inizio importante. Sono molto felice. Il Newcastle? Ci ho pensato, ma non ho mai preso veramente in considerazione un trasferimento in Inghilterra. Il mio arrivo all’Inter è meraviglioso, sono estremamente contento. Spero di dover fare l’ultima settimana di allenamenti individuali. Poi farò un’altra risonanza ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) “mi ha chiamato quando era chiaro che l’Atalanta e la mia nuova società stessero arrivando a un accordo. Mi ha detto, ridendo, ‘Pare che non farai più gol contro di noi’. Mi ha anche spiegato che l’cercava rinforzi sulla sinistra e che lui da tempo ritiene che io sia il profilo ideale per quella posizione, il quinto di fascia. Dovrei avere la stessa libertà, soprattutto in attacco. Me lo chiede anche, che mi hafin dall’inizio. Sono molto felice. Il Newcastle? Ci ho pensato, ma non ho mai preso veramente in considerazione un trasferimento in Inghilterra. Il mio arrivo all’è meraviglioso, sono estremamente contento. Spero di dover fare l’ultima settimana di allenamenti individuali. Poi farò un’altra risonanza ...

