Il tuo smartphone dice “Nessuna SIM presente”? Attenzione: può essere una truffa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Avete mai sentito parlare di Sim swap? Si tratta di un tipo di frode telefonica con cui dei truffatori accedono ai vostri dati Sim e così riescono a penetrare anche nel nostro account della home banking, con le conseguenze che si possono facilmente immaginare: account violato e movimenti bancari non autorizzati. Naturalmente, come per tutte le frodi, digitali e non, conoscerne il meccanismo è fondamentale per non incapparvi. Sim Swap, cos’è e come funziona Come per il phishing e lo smishing (ossia il phishing che si serve degli sms), vi potrà capitare di ricevere una mail, un sms o addirittura una telefonata. Nel caso della mail o dell’sms, ingenuamente potreste essere tentati da cliccare su un link: è così che i truffatori riescono a risalire a dei dati personali. Nel caso della telefonata, solo con il fatto di rispondere vi ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 7 febbraio 2022) Avete mai sentito parlare di Sim swap? Si tratta di un tipo di frode telefonica con cui deitori accedono ai vostri dati Sim e così riescono a penetrare anche nel nostro account della home banking, con le conseguenze che si possono facilmente immaginare: account violato e movimenti bancari non autorizzati. Naturalmente, come per tutte le frodi, digitali e non, conoscerne il meccanismo è fondamentale per non incapparvi. Sim Swap, cos’è e come funziona Come per il phishing e lo smishing (ossia il phishing che si serve degli sms), vi potrà capitare di ricevere una mail, un sms o addirittura una telefonata. Nel caso della mail o dell’sms, ingenuamente potrestetentati da cliccare su un link: è così che itori riescono a risalire a dei dati personali. Nel caso della telefonata, solo con il fatto di rispondere vi ...

