Il liceo delle molestie di Cosenza: "Il prof mi diceva 'sembri proprio una bella cavalla e io ho tanta voglia di galoppare'" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una storia aberrante che vede come protagonista un professore di Matematica e Fisica e come vittime almeno 12 sue studentesse. Da alcuni giorni, il liceo Valentini-Majorana di Castrolibero (in Provincia di Cosenza) è stato occupato dai 1.400 ragazzi che frequentano quotidianamente la scuola. Un'iniziativa per protestare con un'escalation di molestie sessuali da parte di un docente nei confronti di alcune sue alunne. Una giovane ha deciso di presentare denuncia ai carabinieri e oggi ci sarà un'ispezione da parte del Ministero dell'Istruzioni. Cosenza, 12 studentesse denunciano molestie sessuali da parte di un professore Il docente coinvolto in questa vicenda è molto apprezzato nella comunità in provincia di Cosenza.

