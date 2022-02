Il discorso perfetto, recensione: un’irriverente commedia francese che rompe la quarta parete (Di lunedì 7 febbraio 2022) La nostra recensione de Il discorso perfetto, commedia francese di Laurent Tirard, un lungo e divertente monologo del protagonista che, rompendo la quarta parete, discute con tenera irriverenza di amore e famiglia Immaginate se durante una cena in famiglia poteste ascoltare i pensieri dei vostri parenti così come sgorgano dalle loro menti. Sincerità, disappunto, malvagità. Deflagrazione assicurata. Ne Il discorso perfetto, commedia francese Laurent Tirard, ci è concesso il privilegio di assistere alle elucubrazioni di uno dei commensali, Adrien, che con fare beffardo ma disilluso dipinge un divertente e tenero ritratto della sua famiglia e della sua intricata personalità. Presentato al ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 7 febbraio 2022) La nostrade Ildi Laurent Tirard, un lungo e divertente monologo del protagonista che,ndo la, discute con tenera irriverenza di amore e famiglia Immaginate se durante una cena in famiglia poteste ascoltare i pensieri dei vostri parenti così come sgorgano dalle loro menti. Sincerità, disappunto, malvagità. Deflagrazione assicurata. Ne IlLaurent Tirard, ci è concesso il privilegio di assistere alle elucubrazioni di uno dei commensali, Adrien, che con fare beffardo ma disilluso dipinge un divertente e tenero ritratto della sua famiglia e della sua intricata personalità. Presentato al ...

