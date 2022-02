Heffernan Milan, è ufficiale: nuovo difensore per i rossoneri (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Cork City con un comunicato ufficiale ha reso nota la cessione di Heffernan al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto Il Cork City, tramite un comunicato ufficiale, ha reso nota la cessione del difensore Heffernan al Milan: «Il Cork City FC può confermare che Cathal Heffernan è passato all’AC Milan in prestito fino a luglio, con la possibilità per la squadra italiana di riscattarlo a titolo definitivo. Heffernan ha firmato il suo primo contratto da professionista l’anno scorso, dopo essersi unito al City dai Ringmahon Rangers e aver debuttato in prima squadra la scorsa stagione». l capo dell’Accademia, Liam Kearney, ha dichiarato: «Questa è una grande opportunità per Cathal e gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Cork City con un comunicatoha reso nota la cessione dialcon la formula del prestito con diritto di riscatto Il Cork City, tramite un comunicato, ha reso nota la cessione delal: «Il Cork City FC può confermare che Cathalè passato all’ACin prestito fino a luglio, con la possibilità per la squadra italiana di riscattarlo a titolo definitivo.ha firmato il suo primo contratto da professionista l’anno scorso, dopo essersi unito al City dai Ringmahon Rangers e aver debuttato in prima squadra la scorsa stagione». l capo dell’Accademia, Liam Kearney, ha dichiarato: «Questa è una grande opportunità per Cathal e gli ...

Advertising

cmdotcom : #Milan, UFFICIALE l'arrivo di Heffernan dal #CorkCity - AntoVitiello : Depositato in Lega il contratto del giovane irlandese #Heffernan, preso in prestito. Rinforzo per il settore giovanile. #Milan - katsunobu8425 : RT @cmdotcom: #Milan, UFFICIALE l'arrivo di Heffernan dal #CorkCity - gilnar76 : Heffernan #Milan, è ufficiale: il comunicato del Cork City #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Milan, UFFICIALE l'arrivo di Heffernan dal #CorkCity -