GTA 6 si farà! Ecco la conferma ufficiale di Rockstar che tutti aspettavano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ci sono voluti anni e si sono rincorse tantissime voci, ma finalmente il tanto atteso annuncio è arrivato: il prossimo capitolo di Grand Theft Auto, GTA capitolo numero 6, si farà. E’ stata laGames a dare l’annuncio di essere finalmente a lavoro sul prossimo capitolo della serie del famoso videogame. GTA arriva al capitolo 6 – Adobe StockGames è un’azienda statunitense dedita allo sviluppo e alla distribuzione di videogiochi, fondata nel 1998 a New York. La società è principalmente conosciuta per le serie di Grand Theft Auto, Max Payne e Red Dead. Ladell’inizio della produzione di GTA capitolo 6 è arrivata grazie a un post pubblicato sul blogdiGames, concluso con una dichiarazione relativa ai lavori sul gioco che, si dice, stanno ...

