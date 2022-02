Green pass | scuola e quarantena | le misure in vigore da oggi

(Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Superillimitato, nuove regole per la gestione dei casi Covid nelle scuole e per le quarantene: entrano in, lunedì 7 settembre, le nuoveper contrastare il coronavirus. “I numeri sembrano segnalare una nuova fase da 7 giorni”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando tuttavia che “serve ancora una grande attenzione”. DAD EEntrano inle novità previste dal decreto approvato lo scorso 2 febbraio. Le nuove regole per lasono retroattive e riguardano tutti, anche le migliaia di studenti che sono già a casa in didattica a distanza perché nelle loro classi si sono riscontrati casi di positività. Ecco il quadro delle regole: All’asilo nido e nella ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Treviso, multato perché al lavoro senza Green pass: 38enne si dà fuoco in piazza #greenpass #treviso #lavoro… - VittorioSgarbi : Morti di Stato. - repubblica : Al lavoro senza Green Pass, gli arriva una multa e si dà fuoco - Pino__Merola : Covid: Green pass, scuola e quarantena, le nuove regole in vigore da oggi - luttisluttis : RT @AnnalisaChirico: Mi auguro che a marzo, con la fine dello stato di emergenza, anche il Cts venga sciolto. Deve essere la politica a dec… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Sempre dal 7 febbraio, per i vaccinati con tre dosi ildiventa illimitato , quindi senza scadenza. Un provvedimento che coinvolge circa 48 milioni di persone che in Italia hanno la dose ...In vigore le nuove regole: quarantena ridotta a scuola,illimitato con la terza dose e discoteche verso la riapertura. In Italia 77.029 nuovi casi e 229 morti, positività all'11,2%. In calo i ricoveri ordinari ( - 117), in aumento le intensive (+...Green pass, zona rossa e scuola, da oggi si cambia ma dopo mesi di strette finalmente anche in Italia è arrivato il momento del primo passo verso il tanto agognato ritorno alla normalità. Dopo che lo ...Molise Trentino-Alto Adige ...