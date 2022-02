Giochi invernali Pechino, Brignone-show nel gigante: è medaglia d'argento (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Brignone è la più anziana italiana della storia a vincere una medaglia (31 anni). Grande prova dell'azzurra nel gigante di Pechino. È la quarta medaglia italiana ai Giochi. Quattro anni fa... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federicaè la più anziana italiana della storia a vincere una(31 anni). Grande prova dell'azzurra neldi. È la quartaitaliana ai. Quattro anni fa...

Advertising

amnestyitalia : #Cina Rinchen Tsultrim è un monaco tibetano in carcere per aver criticato le politiche del governo. Arrestato nell’… - MinisteroDifesa : Complimenti a Francesca, prima tra gli atleti della #Difesa a vincere una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali di… - ItaliaTeam_it : Segui Buongiorno Pechino, il podcast di #ItaliaTeam sui XXIV Giochi olimpici invernali, a cura di Giovanni Bruno. ??… - FollowStylePas1 : Con l'inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino, diamo un primo sguardo a quelle che saranno i Giochi Olimpici di… - grery92 : RT @Olympics: Se crediamo gli uni negli altri, possiamo raggiungere traguardi incredibili. In ogni ascesa, ogni caduta, ogni vittoria. Viv… -