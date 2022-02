È morta la madre di Costantino della Gherardesca. Il conduttore: “La persona a cui ho voluto più bene. Una donna libera” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene. Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella. Era la persona che con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti) e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici“. Inizia così il ricordo che Costantino della Gherardesca dedica alla madre Costanza, morta sabato 5 febbraio all’età di 83 anni. La nobildonna, da tempo malata, viveva nella sua casa al mare, tra il comune di San Vincenzo e quello di Campiglia Marittima, in provincia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Miaera laa cui hopiùed anche quella che mi hapiù. Era lache mi ha cresciuto, insieme a mia sorella. Era lache con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti) e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici“. Inizia così il ricordo chededica allaCostanza,sabato 5 febbraio all’età di 83 anni. La nobil, da tempo malata, viveva nella sua casa al mare, tra il comune di San Vincenzo e quello di Campiglia Marittima, in provincia di ...

