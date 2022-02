Disastro Lamorgese a Milano: si assolve sugli studenti pestati e non spiega l’inerzia col branco di Capodanno (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, a Milano ha tenuto una conferenza stampa per spiegare le due facce dell’ordine pubblico nel capoluogo lombardo. Da una parte un’inerzia allarmante nei confronti del branco di Capodanno, dall’altra le manganellate e le cariche contro una manifestazione pacifica di studenti. La ministra sugli stupri di Capodanno: “Gli autori sono italiani di nascita” Una discrasia che la responsabile del Viminale non ha chiarito, eludendo sugli stupri di Capodanno, la questione più evidente. E cioè che gli stupratori sono tutti di origine nordafricana. Le aggressioni che si sono svolte a Capodanno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il ministro dell’Interno, Luciana, al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, aha tenuto una conferenza stampa perre le due facce dell’ordine pubblico nel capoluogo lombardo. Da una parte un’inerzia allarmante nei confronti deldi, dall’altra le manganellate e le cariche contro una manifestazione pacifica di. La ministrastupri di: “Gli autori sono italiani di nascita” Una discrasia che la responsabile del Viminale non ha chiarito, eludendostupri di, la questione più evidente. E cioè che gli stupratori sono tutti di origine nordafricana. Le aggressioni che si sono svolte a...

