Covid, Toscana: 2.783 contagi (in netto calo), oggi 7 febbraio. Tasso11,47% (Di lunedì 7 febbraio 2022) Era dal 27 dicembre che non si registravano meno di 3mila casi giornalieri, Rispetto a ieri i contagi sono diminuiti (erano 5.683), a fronte di un minor numero di test (erano 51.972) e il tasso di positività è aumentato (era 10,93%). L'articolo proviene da Firenze Post.

