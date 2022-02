Covid-19: stop alle mascherine all’aperto a partire dall’11 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Già da questo mese potrebbe essere tolto l’obbligo delle mascherine all’aperto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha rivelato delle importanti novità sulle restrizioni da Covid-19 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 7 febbraio 2022) Già da questo mese potrebbe essere tolto l’obbligo delleAndrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha rivelato delle importanti novità sulle restrizioni da-19 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Vietnam riaprono le scuole dopo un anno di stop #pfizer-biontech #hanoi #vietnam - Agenzia_Ansa : In Danimarca da oggi stop a tutte le misure restrittive anti-Covid #ANSA - SkyTG24 : #Covid19, Crisanti: “Stop al #GreenPass, siamo al 90% di immunizzati” - Giovann00341278 : RT @lucianonobili: Pit stop. Alla fine è toccato anche a me risultare positivo, durante un tampone di controllo, al Covid. Fortunatamente,… - carle08 : RT @lucianonobili: Pit stop. Alla fine è toccato anche a me risultare positivo, durante un tampone di controllo, al Covid. Fortunatamente,… -