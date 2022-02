Città Aperta, Cicatiello-Miceli: “Benevento esclusa dalla programmazione PNRR per le ZES” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del coordinatore della segreteria politica Lorenzo Cicatiello e del capogruppo Angelo Miceli, in merito al mancato finanziamento per la zona ZES nell’ambito degli interventi del PNRR: “Dentro il complesso scenario che riguarda il PNRR, la sua attuazione, e le enormi possibilità offerte per i territori , si intersecano altre numerose e complementari strategie di sviluppo che anche il Sannio, e la Città capoluogo, dovrebbero avere l’intuizione di non disperdere, viste le cospicue risorse disponibili. Tra queste, sicuramente, la strategia di sviluppo e riorganizzazione delle ZES merita un approfondimento specifico e scrupoloso, attesa la significativa accelerazione che l’iter sta avendo anche a seguito della nomina del Commissario di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del coordinatore della segreteria politica Lorenzoe del capogruppo Angelo, in merito al mancato finanziamento per la zona ZES nell’ambito degli interventi del: “Dentro il complesso scenario che riguarda il, la sua attuazione, e le enormi possibilità offerte per i territori , si intersecano altre numerose e complementari strategie di sviluppo che anche il Sannio, e lacapoluogo, dovrebbero avere l’intuizione di non disperdere, viste le cospicue risorse disponibili. Tra queste, sicuramente, la strategia di sviluppo e riorganizzazione delle ZES merita un approfondimento specifico e scrupoloso, attesa la significativa accelerazione che l’iter sta avendo anche a seguito della nomina del Commissario di ...

Advertising

anteprima24 : ** Città Aperta, #Cicatiello-#Miceli: '#Benevento esclusa dalla programmazione #PNRR per le #Zes' **… - lillidamicis : La nostra città, come è noto, sarà presto impegnata nelle Elezioni Amministrative. L’impressione è, tuttavia, quel… - TV7Benevento : Città Aperta. Cicatiello-Miceli: Benevento esclusa dalla programmazione PNRR per le ZES - - DiariCineclub : I manifesti di Roma città aperta (1945) di Roberto Rossellini - venti4ore : Pnrr e rischio infiltrazioni criminali, Grosseto Città Aperta Il Comune aderisca ad ‘Avviso Pubblico’ -

Ultime Notizie dalla rete : Città Aperta Le scarpe alla moda casual e comodissime che stanno spopolando anche tra le over 40 adatte per camminare a lungo ... facendo anche delle lunghe passeggiate spensierate e stare per più ore all'aria aperta, quando ne ... anche da portare in città. In entrambi i casi ci proteggono dal freddo e dalla pioggia, i rischi di ...

Modena. Requiem di Verdi per ricordare Mirella Freni Modena Città del Belcanto ricorda così Mirella Freni a due anni dalla scomparsa. Alla grande ... La biglietteria resterà aperta anche il giorno dello spettacolo fino ad un'ora prima dell'inizio.

Grosseto città aperta: «L’amministrazione aderisca ad Avviso pubblico contro le mafie» IlGiunco.net ... facendo anche delle lunghe passeggiate spensierate e stare per più ore all'aria, quando ne ... anche da portare in. In entrambi i casi ci proteggono dal freddo e dalla pioggia, i rischi di ...Modenadel Belcanto ricorda così Mirella Freni a due anni dalla scomparsa. Alla grande ... La biglietteria resteràanche il giorno dello spettacolo fino ad un'ora prima dell'inizio.