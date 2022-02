Cimo-Fesmed “Rendere più attrattiva l’attività intramoenia”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Di certo non stupisce, il crollo dei ricavi dell’fotografata dalla “Relazione sullo stato di attuazione dell’esercizio dellibero-professionale intramuraria” relativa all’anno 2020 e trasmessa dal ministero della Salute al Parlamento nei giorni scorsi: nel 2020, i ricavi sono diminuiti del 29,1% rispetto all’anno precedente (da 1,152 miliardi a 816,934 milioni di euro), ed il numero dei medici che esercitanointramuraria è passato dai 55.500 del 2013 ai 45.434 del 2020?. Lo sottolinea in una nota, sottolineando che “è vero che senz’altro l’emergenza da Covid-19 ha influenzato questi numeri, considerando l’impegno straordinario cui ha costretto personale e strutture sanitari; ma si tratta comunque dell’epilogo di un trend di decrescita in ...