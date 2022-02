(Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Federicaè la nuova vicecampionessa olimpica di. L'azzurra hato la medaglia d'nella prima gara femminile del programma di sci alpino dei Giochi olimpici di Pechino 2022.si è classificata seconda, staccata di 28 centesimi, alle spalle della svedese Sara Hector. Bronzo per la svizzera Lara Gut-Behrami a 72 centesimi. Per Federica si tratta della seconda medaglia olimpica dopo quella, sempre in, di PyeongChang 2018. Quella dellaè la 33esima medaglia olimpica dell'Italiasci alpino (14 ori, 10 argenti e 9 bronzi). Grande soddisfazione per Federicache, dopo aver fatto segnare il miglior tempo al termine ...

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Brignone conquista l'argento nello slalom gigante - fisacvda : RT @ustampavda: Federica #Brignone conquista la medaglia d'argento nel gigante delle Olimpiadi di #Beijing2022. Orgoglio ed emozione di tut… - Kala65655502 : RT @Fisiofficial: LEGGENDARIA BRIGNONE: CONQUISTA IL SG FEMMINILE DI CDM A ZAUCHENSEE, QUARTA BASSINO ?????? #Wearefisi @Gazzetta_it @RaiSpor… - FondoItalia : Olimpiadi Pechino 2022 – Arianna Fontana conquista un oro da record, Federica Brignone fa suo l’argento: cos’è succ… - MiTomorrow : Milano protagonista anche a Pechino. La sciatrice meneghina Federica Brignone conquista la medaglia d'argento nello… -

di Guido Santevecchi, corrispondente da Pechino L'Italial'oro nel doppio misto del curling: in finale la coppia azzurra va sotto subito 2 - 0, poi ... 4: l'argento dinel Gigante ...Da Fede a Chicco, dall'argento all'argento. Come a PyeongChang, la Valle d'Aostadue medaglie. Come a PyeongChang ( e come Federicaieri ), Federico Pellegrino ha conquistato la medaglia d'argento nella sprint di sci di fondo alle Olimpiadi di Pechino. Oggi in ...Una gara perfetta, seconda solo a un fuoriclasse, ma che conferma ancora una volta la grandezza di Federico Pellegrino . Il fondista delle Fiamme ...Sport - Arriva il primo oro per la spedizione azzurra. Cinque i metalli conquistati fino ad ora. Nella discesa libera maschile, Paris 6°, out Innerhofer. L'Italcurling vince ancora e approda in ...