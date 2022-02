Bimbo deve essere operato, genitori rifiutano trasfusioni dai vaccinati: 'Vogliamo solo sangue no Vax' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il caso, come riporta oggi la Gazzetta di Modena, è finito in tribunale dove è attesa la decisione del giudice tutelare. Una bufera scoppiata alcune settimane fa: dai medici dell'ospedale Sant'Orsola ... Leggi su ilriformista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il caso, come riporta oggi la Gazzetta di Modena, è finito in tribunale dove è attesa la decisione del giudice tutelare. Una bufera scoppiata alcune settimane fa: dai medici dell'ospedale Sant'Orsola ...

