Zuppa di Porro 6 febbraio 2022

(Di domenica 6 febbraio 2022)di. Il cdx si scioglie come neve al sole e lo dice. Il csx fa il morto a galla e si vede. Il M5stelle boh. Commento del corsera affidato ad ex segretario ex comunisti. Nel frattempo il geniale Giovannini dice una cosa giusta ma fuori contesto: non possiamo fare più debito per le bollette. Ah sì e per tutte le puttanate che stiamo finanziando invece? Produzione indusraile crolla a gennaio, dice il sole, per colpa energia. Covid si sbaracca, ma non il lasciapassare per Locatelli e Ricciardi. Dajie con la Ronzulli imburionata: oggi Borgonovo se la cucina sui tumori per colpa dei no vax Beh il caffè corretto di Bialetti che ricorda le cento volte che Brunetta era contro il grande centro e il bipolarismo e ora cambia idea. Violante su giustizia, nuova corte, ma non si sembra fenomenale, #rassegnastampa6feb