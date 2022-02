Venezia-Napoli, Ebuehi travolge l’arbitro Mariani: entrambi feriti, gioco fermo (Di domenica 6 febbraio 2022) Episodio abbastanza incredibile e inedito allo stadio Penzo in Venezia-Napoli. Il terzino di casa Ebuehi involontariamente sbatte addosso all’arbitro Mariani ed entrambi finiscono al tappeto. Ferita al sopracciglio per il giocatore, mentre il fischietto laziale sbatte l’orecchio e viene medicato dai dottori. Non solo: l’auricolare dell’arbitro è rotto e va cambiato, mentre il difensore porta il turbante e ha un occhio gonfio. gioco a lungo interrotto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Episodio abbastanza incredibile e inedito allo stadio Penzo in. Il terzino di casainvolontariamente sbatte addosso aledfiniscono al tappeto. Ferita al sopracciglio per il giocatore, mentre il fischietto laziale sbatte l’orecchio e viene medicato dai dottori. Non solo: l’auricolare delè rotto e va cambiato, mentre il difensore porta il turbante e ha un occhio gonfio.a lungo interrotto. SportFace.

