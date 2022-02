Ungheria, l’estrema destra scende in piazza per ricordare l’alleato di Hitler, Miklos Horthy (Di domenica 6 febbraio 2022) Migliaia di persone di movimenti appartenenti all’estrema destra ungherese si sono riunite oggi a Budapest per commemorare, 65 anni dopo la sua morte, Miklos Horthy, alleato di Adolf Hitler ritenuto responsabile dell’olocausto di 400 mila ebrei ungheresi. Una manifestazione con tanto di fiaccolata e menzione di discorsi di Horthy dal palco. A organizzare l’omaggio è stato il Movimento della Patria e ad aderirvi sono stati 13 organismi estremisti, con i loro attivisti. L’omaggio è stato tutto per l’alleato di Hitler, governatore dell’Ungheria dal 1920 al 1944. Gli storici identificano in Horthy il principale responsabile della sconfitta dell’Ungheria durante la seconda Guerra mondiale. Sul palco ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022) Migliaia di persone di movimenti appartenenti alungherese si sono riunite oggi a Budapest per commemorare, 65 anni dopo la sua morte,, alleato di Adolfritenuto responsabile dell’olocausto di 400 mila ebrei ungheresi. Una manifestazione con tanto di fiaccolata e menzione di discorsi didal palco. A organizzare l’omaggio è stato il Movimento della Patria e ad aderirvi sono stati 13 organismi estremisti, con i loro attivisti. L’omaggio è stato tutto perdi, governatore dell’dal 1920 al 1944. Gli storici identificano inil principale responsabile della sconfitta dell’durante la seconda Guerra mondiale. Sul palco ...

