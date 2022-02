Ultime Notizie Roma del 06-02-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 febbraio 2022)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio super favoriti della vigilia mahmood e Blanco vincono il 62esimo Festival di Sanremo con brividi già al top delle classifiche vittoria della generazione Z e delle scelte di Amadeus che saputo intercettare nei gusti e tendenze seconda Elisa con O forse sei tu terzo Gianni Morandi Apri tutte le porte scritta per lui da Jovanotti Un po’ di veramente fantastico Siamo tre generazioni commenti di Monghidoro a Massimo Ranieri Premio della critica della sala stampa Sabrina Ferilli regina della serata momenti intensi anche con Marco Mengoni omaggio a Lucio Dalla e a Raffaella Carrà la politica il centro che fa accordi con centristi moderati non è più una collezione Italia dice Salvini nel mirino di Forza Italia che tenta la riunione con le forze di centro anche le frange ...