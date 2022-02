Regina Elisabetta: i suoi 70 anni sul trono in 9 eventi chiave (Di domenica 6 febbraio 2022) Oggi si scrive una pagina di storia contemporanea perché la Regina Elisabetta celebra il suo Giubileo di Platino. Ben 70 anni sul trono, un evento senza precedenti che difficilmente potremo rivedere in tempi brevi. E mentre lei si è raccolta nella sua solitudine commemorativa a Sandringham, il suo popolo festeggerà con lei. Perché Elisabetta II, a 95 anni, è qualcosa di molto di più del monarca più longevo nella storia inglese. Ecco quali sono gli eventi che nel bene o nel male hanno segnato il suo lunghissimo mandato. I 70 anni di Elisabetta II al trono al servizio degli inglesi Se si pensa alla Regina Elisabetta e a ciò che significa per gli inglesi – e non solo – sembra difficile ... Leggi su velvetmag (Di domenica 6 febbraio 2022) Oggi si scrive una pagina di storia contemporanea perché lacelebra il suo Giubileo di Platino. Ben 70sul, un evento senza precedenti che difficilmente potremo rivedere in tempi brevi. E mentre lei si è raccolta nella sua solitudine commemorativa a Sandringham, il suo popolo festeggerà con lei. PerchéII, a 95, è qualcosa di molto di più del monarca più longevo nella storia inglese. Ecco quali sono gliche nel bene o nel male hanno segnato il suo lunghissimo mandato. I 70diII alal servizio degli inglesi Se si pensa allae a ciò che significa per gli inglesi – e non solo – sembra difficile ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #6febbraio 1952 Elisabetta II diventa Regina d'Inghilterra. Viene incoronata a soli 26 anni.… - andreapurgatori : Intanto… ELISABETTA, REGINA NEI GUAI. Mercoledì 9 febbraio, 21:15 #Atlantide #La7 con @BarbaraGSerra @AntoBoralevi… - Corriere : Elisabetta II: «A Camilla il titolo di Regina quando Carlo sarà Re» - MarcoFumetti : Se la Regina Elisabetta regnasse in Italia le avrebbero chiesto un secondo settantennato... ____ #ReginaElisabetta #Regina #UK - Svagaia : RT @Filzi4: La sera del 5 febbraio 1952 una giovane principessa Elisabetta saliva su di un albero in Kenya per trascorrervi la notte discen… -