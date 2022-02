Pechino 2022 | snowboard | azzurro Lauzi si qualifica per finale slopestyle

(Di domenica 6 febbraio 2022), 6 feb. (Adnkronos) - Grazie all'ottima prima run dizione l'Emilianosiper lanellofreesnow olimpico dial Genting Snow Park di Zhangjiakou. Il ventottenne valdostano di origini milanesi grazie al punteggio di 71,71 punti, chiude al settimo posto ed entra tra i 12 finalisti che si sfideranno domani per una medaglia. In testa il cinese Yimin Su con 86,80 seguito dal canadese Mark McMorris con 83.30 e dallo statunitense Sean Fitzsimons con 78.76.

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - simogolf9 : RT @Eurosport_IT: ?? DISCESA DI SCI ALPINO ANNULLATA ?? Dopo aver posticipato per due volte l’orario di inizio, si è deciso di non partire… - zazoomblog : Pechino 2022 sci alpino: troppo vento discesa maschile rinviata a domani - #Pechino #alpino: #troppo #vento -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Incanta Sanremo: Lollobrigida argento per la pronipote di Gina. Short Track: Fontana, medaglia storica Wanda Nara, scollatura mozzafiato: selfie spettacolare della moglie di Icardi ...7.38 Esordio per il fondo maschile in queste Olimpiadi Invernali di, dopo la gara di skiathlon femminile svoltasi ieri. 7.35 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta LIVE della ...Le forti raffiche di vento hanno costretto gli organizzatori a rinviare quella che sarebbe stato il primo appuntamento a Pechino 2022 con lo sci alpino. A questo punto, ci sarà da attendere per sapere ...Il programma completo dello sci alpino per quanto riguarda la giornata di lunedì 7 febbraio alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Due imperdibili appuntamenti che inaugureranno il programma ...