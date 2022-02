Papa Francesco a Che tempo che fa | “Quello che si fa con i migranti è criminale”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) “che si fa con i, in Libia ci sono dei lager”., ospite di Cheche fa con Fabio Fazio, ha parlato del tema deimorti per congelamento al confine dell’Europa. E ha ancora le difficoltà dei giovani e delle famiglie, invitando "i genitori siano vicini ai figli"; l'importanza del rispetto dell'ambiente: "Buttare la plastica in mare è". Ma non solo: il Pontefice ha anche affrontato il futuro della Chiesa, denunciando i rischi della "mondanità spirituale"

lo ha spiegato in maniera semplice e profonda, sottolineando l'onnipotenza di Dio nell'amore che invita ogni uomo a perdonare perché il perdono è davvero un diritto di tutti".Come infatti sottolineanel messaggio per la Giornata del malato: "Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far ...Fare una famiglia, portare avanti la società è costruire, la guerra è distruggere”. Così Papa Francesco in collegamento da Casa Santa Marta a “Che Tempo che Fa” su Rai3. “C’è un problema di ...Il sommo Pontefice, Papa Francesco ha rilasciato una lunga intervista a Fazio per Che tempo che fa. Nell'intervista il conduttore ha evitato di fare domande su temi scomodi come la pedofilia per ...