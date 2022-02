Orietta Berti in versione Fata Turchina fa impazzire l’Ariston (e il web) (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il ritorno al Festival di Sanremo nel 2021 e l’enorme successo del tormentone estivo Mille, Orietta Berti è inarrestabile. Per l’edizione 2022 della kermesse, Amadeus l’ha fortemente voluta nel suo team: insieme a Fabio Rovazzi, è stata la padrona di casa della nave Costa Toscana, che ogni sera è stata il palco per diversi ospiti, come Colapesce e Dimartino o i Pinguini Tattici Nucleari. A conquistare il pubblico è stata ‘esuberanza e la simpatia della cantante, che si è fatta decisamente notare anche per i suoi look stravaganti ed eccentrici. Una svolta che in pochi si aspettavano. Per l’ultima serata del Festival, abbandonati i panni di inviata speciale, Orietta Berti è stata ospite sul palco dell’Ariston per cantare, in coppia con Rovazzi, il suo nuovo singolo Luna piena. E lo ha fatto ... Leggi su diredonna (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il ritorno al Festival di Sanremo nel 2021 e l’enorme successo del tormentone estivo Mille,è inarrestabile. Per l’edizione 2022 della kermesse, Amadeus l’ha fortemente voluta nel suo team: insieme a Fabio Rovazzi, è stata la padrona di casa della nave Costa Toscana, che ogni sera è stata il palco per diversi ospiti, come Colapesce e Dimartino o i Pinguini Tattici Nucleari. A conquistare il pubblico è stata ‘esuberanza e la simpatia della cantante, che si è fatta decisamente notare anche per i suoi look stravaganti ed eccentrici. Una svolta che in pochi si aspettavano. Per l’ultima serata del Festival, abbandonati i panni di inviata speciale,è stata ospite sul palco delper cantare, in coppia con Rovazzi, il suo nuovo singolo Luna piena. E lo ha fatto ...

stazzitta : La cassa spinge come spinge Orietta Berti #sanremo2022 - _the_jackal : Orietta Berti direttamente da Final Fantasy IX #Sanremo2022 - IlContiAndrea : Questa sera a #Sanremo2022 confermato Marco Mengoni sul palco. Ci sarà poi un omaggio a Raffaella Carrà con il musi… - siriomerenda : RT @siriomerenda: Orietta Berti era felice come un Pasqua... #sanremo22 #Sanremo2022 #SatiRemo #OriettaBerti - ItalyMattyBRaps : RT @__shadesofcool: ????NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA???? Mahmood e Blanco non si esibiranno all’Eurovision per motivi non noti, al loro posto si es… -